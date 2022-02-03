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Двое маленьких детей в Ростове сутки провели в квартире с мертвыми родителями

3 февраля 09:22
Фото: karlyukav/freepik.com
При невыясненных обстоятельствах в Ростове-на-Дону умерла супружеская пара, сообщает портал Rostov.

Инцидент произошел 30 января в доме на проспекте Шолохова. Супругам не могли дозвониться друзья. Когда к дому прибыли родители погибшей, то они обнаружили тела супругов на кухне.

Две девочки двух и трех лет все это время были вместе с родителями. Они пробыли с умершими родителями на протяжении суток.

На теле супругов не были обнаружены повреждения. Сейчас все обстоятельства их смерти устанавливаются.

Ранее в Волгоградской области на льду в акватории Цимлянского водохранилища в палатке были обнаружены тела двух ростовчан. Во время рыбалки они пытались согреться и отравились угарным газом. Погибшим было 23 и 24 года.

По версии следователей, причиной смерти стала самодельная газовая горелка, которую рыбаки использовали для обогрева палатки.

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#Новости#Анна Смирнова#Происшествия
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