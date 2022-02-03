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«Легко и колбасой отравиться»: ростовчане гадают о причинах смерти пары на Шолохова

3 февраля 12:52
Фото: freepik.com/Медиахолдинг1Mi
Жители Ростова-на-Дону пытаются понять причину загадочной смерти супругов в квартире на проспекте Шолохова, обсуждение началось в соцсетях.

Трагедия произошла в конце января, когда в квартире скончались супруги. По данным СМИ, около суток рядом с их телами провели две дочери в возрасте два и три года.

После этого прибыли родители погибшей женщины и вызвали сотрудников полиции. В данный момент следствие проводит проверку.

В соцсетях пользователи предположили, что супруги могли отравиться. По их словам, сейчас всех заботят меры профилактики, а не качественные продукты.

«Может съели что-то и отравились, сейчас легко и колбасой отравиться. Роспотребнадзор не проверкой продуктов занимается, а пугает людей за отсутствие масок», — заявили местные жители.

«Похоже, где ели и пили, там замертво и упали. Бедные малышки», — написали пользователи.

«Может причиной является паленый алкоголь?», — заявили ростовчане.

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