«Легко и колбасой отравиться»: ростовчане гадают о причинах смерти пары на Шолохова

Трагедия произошла в конце января, когда в квартире скончались супруги. По данным СМИ, около суток рядом с их телами провели две дочери в возрасте два и три года.
После этого прибыли родители погибшей женщины и вызвали сотрудников полиции. В данный момент следствие проводит проверку.
В соцсетях пользователи предположили, что супруги могли отравиться. По их словам, сейчас всех заботят меры профилактики, а не качественные продукты.
«Может съели что-то и отравились, сейчас легко и колбасой отравиться. Роспотребнадзор не проверкой продуктов занимается, а пугает людей за отсутствие масок», — заявили местные жители.
«Похоже, где ели и пили, там замертво и упали. Бедные малышки», — написали пользователи.
«Может причиной является паленый алкоголь?», — заявили ростовчане.