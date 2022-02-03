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Охрану Донского инфекционного центра с десятью пациентами оценили в 1,5 млн рублей

3 февраля 12:27
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону новый Донской инфекционный центр ищет подрядчика для выполнения услуг охраны, сообщается на сайте госзакупок.

Отмечается, что средства поступят из территориального фонда ОМС. Всего на услуги охраны будет выделено 1,56 миллиона рублей. Прием заявок осуществляется до 10 февраля.

Организация, которая будет предоставлять услуги по охране инфекционного центра, должна обладать соответствующей лицензией. Предполагается, что работа будет круглосуточной, а дежурная смена должна состоять из трех сотрудников.

Один охранник должен постоянно находиться на контрольном пункте, а еще два человека будут совершать пеший патруль по территории центра.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в новом Донском инфекционном центре на улице Виталия Ходоша получают лечение десять пациентов. На данный момент медицинское учреждение укомплектовано штатом полностью. Все специалисты выйдут на работу в больницу, как только увеличится ее заполняемость.

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