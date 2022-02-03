Охрану Донского инфекционного центра с десятью пациентами оценили в 1,5 млн рублей

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в новом Донском инфекционном центре на улице Виталия Ходоша получают лечение десять пациентов. На данный момент медицинское учреждение укомплектовано штатом полностью. Все специалисты выйдут на работу в больницу, как только увеличится ее заполняемость.