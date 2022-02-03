Ростовчане с COVID-19 заявляют, что их вынуждают выходить на улицу и заражать других

Один из местных жителей получил положительный результат теста на коронавирус. Он несколько дней пытался вызвать врача через регистратуру поликлиники № 42, но ничего не вышло.
Тогда ростовчанину пришлось самостоятельно доехать до медучреждения, чтобы оставить заявку на вызов медиков. По его словам, в регистратуре звонят два телефона, но никто из сотрудников на них не отвечает.
«Больным ковидом приходится самим лично ездить в поликлиники и вызывать врачей. Браво», — заявил горожанин.
Напомним, что в последнее время в поликлиниках выстраиваются огромные очереди. Многие приходят с температурой и находятся в одном помещении со здоровыми людьми.