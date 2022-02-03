rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане с COVID-19 заявляют, что их вынуждают выходить на улицу и заражать других

3 февраля 07:53
Фото: pexels.com
В Ростове-на-Дону невозможно дозвониться до поликлиники, чтобы вызвать врача на дом, пожаловались местные жители губернатору Василию Голубеву.

Один из местных жителей получил положительный результат теста на коронавирус. Он несколько дней пытался вызвать врача через регистратуру поликлиники № 42, но ничего не вышло.

Тогда ростовчанину пришлось самостоятельно доехать до медучреждения, чтобы оставить заявку на вызов медиков. По его словам, в регистратуре звонят два телефона, но никто из сотрудников на них не отвечает.

«Больным ковидом приходится самим лично ездить в поликлиники и вызывать врачей. Браво», — заявил горожанин.

Напомним, что в последнее время в поликлиниках выстраиваются огромные очереди. Многие приходят с температурой и находятся в одном помещении со здоровыми людьми.

Материалы по теме
В Ростовской области выявили 2935 зараженных коронавирусом к утру 2 февраляКаждое пятое заражение коронавирусом в Ростовской области приходится на детейРостовчанки боятся, что им придется рожать дома из-за борьбы властей с коронавирусом
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00