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Усилия властей Ростова не помогли снизить колоссальную нагрузку на поликлиники

3 февраля 08:13
Фото: etorostovnadonu/vk.com
Власти Ростова-на-Дону назвали колоссальной нагрузку на медучреждения города из-за резкого роста заболевания коронавирусом, сообщается на странице мэрии Ростова в соцсети Instagram.

При этом власти Ростова отметили, что за прошедшую неделю в городские поликлиники поступило свыше 34 тысяч вызовов врачей на дом. В сутки количество вызовов достигает пяти тысяч.

Кроме того, в сообщении сказано, что в городе продлен до 22.00 мск часов режим работы кабинетов неотложной помощи и фильтров поликлиник, увеличено число сотрудников, которые оказывают медпомощь в фильтрах-боксах поликлиник, к работе также привлекаются волонтеры и студенты-медики.

Однако ростовчане жалуются на огромные очереди к врачу. Они вынуждены ждать приема на под дождем и снегом. Так, по словам жительницы города, на ее глазах в поликлинику № 41 выстроилась очередь из 60 человек.

Напомним, 2 февраля в Ростовской области за сутки было зарегистрировано 11 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией. Жертвами пандемии стали девять женщин и двое мужчин. Отмечается, что у всех погибших были хронические заболевания.

Стоит также отметить, что с 30 января нынешнего года в Ростове ежедневно регистрируется более 2000 заражений коронавирусом.

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