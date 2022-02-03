Усилия властей Ростова не помогли снизить колоссальную нагрузку на поликлиники

При этом власти Ростова отметили, что за прошедшую неделю в городские поликлиники поступило свыше 34 тысяч вызовов врачей на дом. В сутки количество вызовов достигает пяти тысяч.
Кроме того, в сообщении сказано, что в городе продлен до 22.00 мск часов режим работы кабинетов неотложной помощи и фильтров поликлиник, увеличено число сотрудников, которые оказывают медпомощь в фильтрах-боксах поликлиник, к работе также привлекаются волонтеры и студенты-медики.
Однако ростовчане жалуются на огромные очереди к врачу. Они вынуждены ждать приема на под дождем и снегом. Так, по словам жительницы города, на ее глазах в поликлинику № 41 выстроилась очередь из 60 человек.
Напомним, 2 февраля в Ростовской области за сутки было зарегистрировано 11 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией. Жертвами пандемии стали девять женщин и двое мужчин. Отмечается, что у всех погибших были хронические заболевания.
Стоит также отметить, что с 30 января нынешнего года в Ростове ежедневно регистрируется более 2000 заражений коронавирусом.