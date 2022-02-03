В Ростове бывшего главбуха МФЦ подозревают в махинациях на 680 тысяч рублей

Следователи утверждают, что бывшая сотрудница бухгалтерии МФЦ меняла данные в зарплатных листах в течение пяти месяцев с января по май 2021 года. С помощью указания ложных сведений она смогла начислить к своей реальной зарплате более 680 тысяч рублей.