В Ростове бывшего главбуха МФЦ подозревают в махинациях на 680 тысяч рублей

Прокурорами Кировского района Ростова утверждено обвинительное заключение в деле бывшей начальницы отдела бухгалтерии в Многофункциональном центре. Сообщается, что женщина обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.
Следователи утверждают, что бывшая сотрудница бухгалтерии МФЦ меняла данные в зарплатных листах в течение пяти месяцев с января по май 2021 года. С помощью указания ложных сведений она смогла начислить к своей реальной зарплате более 680 тысяч рублей.
Теперь дело подозреваемой направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее власти Ростовской области объявили, что средний размер зарплат в регионе вырос на 10%, однако жители региона опровергли данные статистики. Они считают, что без учета зарплат руководителей компаний и организаций статистика стала настоящим позором для региона.