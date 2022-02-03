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В Ростове бывшего главбуха МФЦ подозревают в махинациях на 680 тысяч рублей

3 февраля 16:48
Фото: Pexels.com
В Ростове бывший главбух МФЦ Кировского района подозревается в махинациях с оплатой труда и служебном подлоге, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Прокурорами Кировского района Ростова утверждено обвинительное заключение в деле бывшей начальницы отдела бухгалтерии в Многофункциональном центре. Сообщается, что женщина обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.

Следователи утверждают, что бывшая сотрудница бухгалтерии МФЦ меняла данные в зарплатных листах в течение пяти месяцев с января по май 2021 года. С помощью указания ложных сведений она смогла начислить к своей реальной зарплате более 680 тысяч рублей.

Теперь дело подозреваемой направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее власти Ростовской области объявили, что средний размер зарплат в регионе вырос на 10%, однако жители региона опровергли данные статистики. Они считают, что без учета зарплат руководителей компаний и организаций статистика стала настоящим позором для региона.

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