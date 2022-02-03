В Ростовском гидрометцентре спрогнозировали теплый февраль с дождями

Специалисты гидрометцентра рассказали, что до 10 февраля жителей региона ждут дожди и мокрый снег, вместе с которыми в отдельных районах будут наблюдаться туманы и гололедица. При этом средние показатели температуры будут варьироваться от четырех градусов ниже нуля до трех градусов тепла. На севере Ростовской области морозы будут крепче, и температура может упасть до -6.