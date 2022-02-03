В Ростовском гидрометцентре спрогнозировали теплый февраль с дождями

Специалисты гидрометцентра рассказали, что до 10 февраля жителей региона ждут дожди и мокрый снег, вместе с которыми в отдельных районах будут наблюдаться туманы и гололедица. При этом средние показатели температуры будут варьироваться от четырех градусов ниже нуля до трех градусов тепла. На севере Ростовской области морозы будут крепче, и температура может упасть до -6.
В середине февраля температура воздуха поднимется до десяти градусов тепла, и жителей Ростовской области ожидают ясные дни с безоблачным небом.
К третьей декаде февраля температура снова опустится до пяти градусов мороза в ночное время, однако синоптики обещают, что возможные осадки будут кратковременными и незначительными. Максимальная дневная температура составит пять градусов тепла.
С 20 по 28 февраля жителей Ростовской области ожидают кратковременные осадки в виде снегопада, которые будут быстро завершаться из-за колебаний температуры воздуха. Синоптики добавили, что в конце февраля по северу ударят заморозки до 15 градусов ниже нуля в ночное время суток.