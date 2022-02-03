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Заваленные мусором улицы Ростова очистили только по требованию прокуратуры

3 февраля 06:18
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону по требованию прокуратуры ликвидировали несколько свалок в Пролетарском районе, сообщает надзорное ведомство.

Во время проверок обнаружили восемь свалок на нескольких улицах. В том числе Ереванской, Ченцова, Детской, Закруткина, 39-й линии, 1-й линии.

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» никак на это не реагировало и работы не проводило. От директора учреждения потребовали устранить нарушения.

«После этого все недочеты устранили. Рабочие ликвидировали свалки и привели территорию в порядок», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что рекультивация крупной свалки в Левенцовке в Ростове обойдется в 2,6 млрд рублей.

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