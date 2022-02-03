Заваленные мусором улицы Ростова очистили только по требованию прокуратуры

Во время проверок обнаружили восемь свалок на нескольких улицах. В том числе Ереванской, Ченцова, Детской, Закруткина, 39-й линии, 1-й линии.
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» никак на это не реагировало и работы не проводило. От директора учреждения потребовали устранить нарушения.
«После этого все недочеты устранили. Рабочие ликвидировали свалки и привели территорию в порядок», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что рекультивация крупной свалки в Левенцовке в Ростове обойдется в 2,6 млрд рублей.