Мокрый снег и гололед сменят оттепель в Ростовской области с 5 февраля

Ранее синоптики сообщили о том, что в феврале 2022 года в Ростовской области погода будет теплее средних показателей за последние несколько лет. Вплоть до 10 февраля в регионе будут идти дожди и мокрый снег. В отдельных районах области ожидается туман и гололедица. В среднем температура будет колебаться от четырех градусов ниже нуля до трех градусов тепла.