Мокрый снег и гололед сменят оттепель в Ростовской области с 5 февраля

Posted 4 февраля 2022, 14:40
Published 4 февраля 2022, 14:40
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Спасатели со ссылкой на Ростовский гидрометцентр отмечают, что ночью и утром в указанный период ожидается налипание мокрого снега и гололёд. На дорогах — гололедица.
Спасатели рекомендуют автовладельцам строго соблюдать правила дорожного движения, а пешеходам быть предельно внимательными, пересекая проезжую часть.
Ранее синоптики сообщили о том, что в феврале 2022 года в Ростовской области погода будет теплее средних показателей за последние несколько лет. Вплоть до 10 февраля в регионе будут идти дожди и мокрый снег. В отдельных районах области ожидается туман и гололедица. В среднем температура будет колебаться от четырех градусов ниже нуля до трех градусов тепла.