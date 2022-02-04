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Posted 4 февраля 2022, 14:40

Published 4 февраля 2022, 14:40

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Мокрый снег и гололед сменят оттепель в Ростовской области с 5 февраля

4 февраля 2022, 14:40
В Ростовской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега в период с 5 по 7 февраля, сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Спасатели со ссылкой на Ростовский гидрометцентр отмечают, что ночью и утром в указанный период ожидается налипание мокрого снега и гололёд. На дорогах — гололедица.

Спасатели рекомендуют автовладельцам строго соблюдать правила дорожного движения, а пешеходам быть предельно внимательными, пересекая проезжую часть.

Ранее синоптики сообщили о том, что в феврале 2022 года в Ростовской области погода будет теплее средних показателей за последние несколько лет. Вплоть до 10 февраля в регионе будут идти дожди и мокрый снег. В отдельных районах области ожидается туман и гололедица. В среднем температура будет колебаться от четырех градусов ниже нуля до трех градусов тепла.

#Общество#Новости
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