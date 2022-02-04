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В Ростовской области в пятницу 4 февраля ожидаются дождь и мокрый снег

4 февраля 06:07
Фото: Pexels.com
В Ростовской области в пятницу, 4 февраля, жителей региона ожидают перепады температуры до шести градусов, дожди и мокрый снег, прогноз опубликовали в УМЧС региона.

Ростовский гидрометцентр поделился данными, согласно которым в течение последнего рабочего дня недели ростовчан ожидает пасмурная погода, сопровождающаяся туманом и гололедицей в ночное и утреннее время.

Днем в Ростовскую область придет сильный ветер скоростью до 11 метров в секунду, который принесет с собой снегопады и дожди. Несмотря на температуру от -1 до четырех градусов тепла, погода будет переменчивой и достаточно прохладной из-за сильного ветра.

В Волгодонске, Ростове и Таганроге температура воздуха в течение суток будет колебаться в диапазоне от нуля до четырех градусов, в Шахтах — от -1 до +3 градусов, а в Сальске ожидается температура от нуля до семи градусов тепла.

Ранее синоптики предсказали, какую погоду стоит ожидать жителям Ростовской области в течение февраля.

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