В Ростовской области в пятницу 4 февраля ожидаются дождь и мокрый снег

Ростовский гидрометцентр поделился данными, согласно которым в течение последнего рабочего дня недели ростовчан ожидает пасмурная погода, сопровождающаяся туманом и гололедицей в ночное и утреннее время.
Днем в Ростовскую область придет сильный ветер скоростью до 11 метров в секунду, который принесет с собой снегопады и дожди. Несмотря на температуру от -1 до четырех градусов тепла, погода будет переменчивой и достаточно прохладной из-за сильного ветра.
В Волгодонске, Ростове и Таганроге температура воздуха в течение суток будет колебаться в диапазоне от нуля до четырех градусов, в Шахтах — от -1 до +3 градусов, а в Сальске ожидается температура от нуля до семи градусов тепла.
Ранее синоптики предсказали, какую погоду стоит ожидать жителям Ростовской области в течение февраля.