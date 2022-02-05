В Ростове жильцы аварийного дома на Кривошлыковском не пустили в здание оценщиков

Posted 5 февраля 2022, 16:41
Published 5 февраля 2022, 16:41
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Пресс-служба рассказала, что в субботу, 5 февраля в переулок Кривошлыковский для оценки дома прибыли представители оценочной компании, которое провели осмотр 31 жилого помещения. Это меньше запланированного показателя, так как в аварийном здании находятся 60 квартир.
Власти объяснили, что подобная заминка связана с тем, что жильцы третьего подъезда решили не предоставлять специалистам доступ к своим квартирам.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что оценка недвижимости собственников займет почти три недели, и процесс закончат к марту.
Сити-менеджер рассказал, что для увеличения темпов принятия решения жильцами специалисты будут отдавать результаты оценки помещений по мере их готовности.
«В том случае, если граждане с результатами оценки согласятся, незамедлительно будет решаться вопрос о выделении финансирования на выкуп помещений», — поделился подробностями процедуры Алексей Логвиненко.
Напомним, здание в Кривошлыковском переулке, 4 признали аварийным в августе 2020 года, с тех пор жильцы некоторых квартир усиленно борются за сохранение и ремонт панельного здания, готового рухнуть в любой момент.