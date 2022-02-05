В Ростове жильцы аварийного дома на Кривошлыковском не пустили в здание оценщиков

В Ростове жильцы третьего подъезда аварийного дома на Кривошлыковском, 4 не пустили в здание экспертов по оценке жилья, об этом сообщили в мэрии города.

Пресс-служба рассказала, что в субботу, 5 февраля в переулок Кривошлыковский для оценки дома прибыли представители оценочной компании, которое провели осмотр 31 жилого помещения. Это меньше запланированного показателя, так как в аварийном здании находятся 60 квартир. Власти объяснили, что подобная заминка связана с тем, что жильцы третьего подъезда решили не предоставлять специалистам доступ к своим квартирам. Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что оценка недвижимости собственников займет почти три недели, и процесс закончат к марту. Сити-менеджер рассказал, что для увеличения темпов принятия решения жильцами специалисты будут отдавать результаты оценки помещений по мере их готовности. «В том случае, если граждане с результатами оценки согласятся, незамедлительно будет решаться вопрос о выделении финансирования на выкуп помещений», — поделился подробностями процедуры Алексей Логвиненко. Напомним, здание в Кривошлыковском переулке, 4 признали аварийным в августе 2020 года, с тех пор жильцы некоторых квартир усиленно борются за сохранение и ремонт панельного здания, готового рухнуть в любой момент.