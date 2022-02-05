rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля 2022, 16:41

Published 5 февраля 2022, 16:41

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

В Ростове жильцы аварийного дома на Кривошлыковском не пустили в здание оценщиков

5 февраля 2022, 16:41
В Ростове жильцы третьего подъезда аварийного дома на Кривошлыковском, 4 не пустили в здание экспертов по оценке жилья, об этом сообщили в мэрии города.

Пресс-служба рассказала, что в субботу, 5 февраля в переулок Кривошлыковский для оценки дома прибыли представители оценочной компании, которое провели осмотр 31 жилого помещения. Это меньше запланированного показателя, так как в аварийном здании находятся 60 квартир.

Власти объяснили, что подобная заминка связана с тем, что жильцы третьего подъезда решили не предоставлять специалистам доступ к своим квартирам.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что оценка недвижимости собственников займет почти три недели, и процесс закончат к марту.

Сити-менеджер рассказал, что для увеличения темпов принятия решения жильцами специалисты будут отдавать результаты оценки помещений по мере их готовности.

«В том случае, если граждане с результатами оценки согласятся, незамедлительно будет решаться вопрос о выделении финансирования на выкуп помещений», — поделился подробностями процедуры Алексей Логвиненко.

Напомним, здание в Кривошлыковском переулке, 4 признали аварийным в августе 2020 года, с тех пор жильцы некоторых квартир усиленно борются за сохранение и ремонт панельного здания, готового рухнуть в любой момент.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика