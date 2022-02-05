В Ростове жители дома на Кривошлыковском не могут добиться компенсации аренды жилья

Жильцы рассказали, что во вторник, 1 февраля, в самом начале процесса по эвакуации здания они обратились к замглавы управления ГО и ЧС Ростова Андрею Лункину, чтобы узнать алгоритм получения компенсации за проживание. Ростовчане заявили, что администрация обещала им жилищную компенсацию в расчете более 500 рублей в сутки на одного человека. Однако Андрей Лункин направил жильцов в развернутый во дворе штаб МЧС, чтобы написать заявление.