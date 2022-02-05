В Ростове жители дома на Кривошлыковском не могут добиться компенсации аренды жилья

Posted 5 февраля 2022, 17:10
Published 5 февраля 2022, 17:10
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Жильцы рассказали, что во вторник, 1 февраля, в самом начале процесса по эвакуации здания они обратились к замглавы управления ГО и ЧС Ростова Андрею Лункину, чтобы узнать алгоритм получения компенсации за проживание. Ростовчане заявили, что администрация обещала им жилищную компенсацию в расчете более 500 рублей в сутки на одного человека. Однако Андрей Лункин направил жильцов в развернутый во дворе штаб МЧС, чтобы написать заявление.
Ростовчане пожаловались, что никто из сотрудников штаба не согласился информировать их, и опубликовали видео, на котором представители власти полностью игнорируют вопросы одной из жителей аварийного дома и отказываются представиться.
«Если вы хотите переместиться в маневренный фонд… Информация нам не предоставлялась. Про арендное жилье мы не знаем», — сообщила одна из девушек, находящихся в пункте временного размещения. Молодые люди, находящиеся в автобусе, также отказались представиться и заявили, что для жильцов один из них — никто, а другой поинтересовался целями выяснения его личных данных.
После этого все представители пункта временного размещения надели маски и продолжили игнорировать вопросы ростовчанки.
Ранее в Ростове-на-Дону объявили результаты переговоров между жильцами аварийного дома на Кривошлыковском и администрацией Пролетарского района. Оценку имущества жильцов обещали начать с субботы, 5 февраля.