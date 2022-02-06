Последствия обрушения дома на Ульяновской в Ростове устранят только к 10 февраля

По его словам, здание на улице Ульяновская, 6 лит. «А, Б» ранее было признано аварийным и подлежало сносу. Жильцы из дома были расселены и никто не пострадал при его обрушении, добавил он.
«И эта ситуация еще раз доказывает, насколько важно вовремя признавать старые дома аварийными и принимать решения, которые обеспечивают безопасность людей», - отметил Логвиненко.
Возможно, сити-менеджер Ростова имел в виду ситуацию с аварийным домом в переулке Кривошлыковский, 4, где жильцы отказываются эвакуироваться.
На данный момент проводятся работы по ликвидации последствий обрушения здания на Ульяновской, работы планируют завершить до 10 февраля.
Напомним, в Ростове вечером в субботу, 5 февраля, обрушилась западная часть старинного здания на улице Ульяновская. Дом был построен более ста лет назад — в 1917 году.