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Последствия обрушения дома на Ульяновской в Ростове устранят только к 10 февраля

6 февраля 14:23
Фото: 1MediaInvest
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко прокомментировал ситуацию с частью обрушившегося здания на улице Ульяновская, его слова приводит пресс-служба администрации города.

По его словам, здание на улице Ульяновская, 6 лит. «А, Б» ранее было признано аварийным и подлежало сносу. Жильцы из дома были расселены и никто не пострадал при его обрушении, добавил он.

«И эта ситуация еще раз доказывает, насколько важно вовремя признавать старые дома аварийными и принимать решения, которые обеспечивают безопасность людей», - отметил Логвиненко.

Возможно, сити-менеджер Ростова имел в виду ситуацию с аварийным домом в переулке Кривошлыковский, 4, где жильцы отказываются эвакуироваться.

На данный момент проводятся работы по ликвидации последствий обрушения здания на Ульяновской, работы планируют завершить до 10 февраля.

Напомним, в Ростове вечером в субботу, 5 февраля, обрушилась западная часть старинного здания на улице Ульяновская. Дом был построен более ста лет назад — в 1917 году.

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