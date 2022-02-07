Психиатр рассказал, что нужно знать об антидепрессантах

Posted 7 февраля 2022,, 14:41
Published 7 февраля 2022,, 14:41
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
«Если есть показания, которые даны врачом, то бояться их не стоит. Антидепрессанты, во всяком случае общеупотребительные, — они зависимости химической не вызывают», - приводит News.ru слова эксперта.
Даже в случае необходимости длительного приема подобных лекарственных средств страх неизбежного формирования зависимости необоснован, важно соблюдать прописанную дозировку и принимать препараты исключительно под контролем специалиста, считает Алексея Боброва.
“Кроме того, хотел бы подчеркнуть, что самолечение в этой области нецелесообразно. Во всяком случае, страхи эти необоснованные, бояться их не стоит, важно принимать всё это в адекватных дозировках и под контролем врача”, — прокомментировал эксперт.
Ранее главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк рассказал, что каждый год продажи данной категории лекарственных препаратов увеличиваются в среднем на 15-20%.
По словам представителя столичного Депздрава, психиатрическую помощь может оказывать только психиатр. При этом некоторые врачи, не обладающие подобным правом, выписывают антидепрессанты своим пациентам.
Более того, Георгий Костюк добавил, что пандемия коронавируса вызвала резкое увеличение количества случаев панических атак и депрессивно-тревожных расстройств у заболевших. Вместе с тем число обращений к врачам-психиатрам не увеличилось, поскольку россияне боятся обращаться к данным специалистам.
По данным эксперта, в первую волну коронавируса продажи антидепрессантов подскочили во всей стране, хотя эпидобстановка была напряженной на тот момент только в Москве.