В Ростовской области от коронавируса скончались 33-летний мужчина и еще пять человек

Напомним, на 6 февраля, по данным правительства региона, было зарегистрировано пять смертей людей с коронавирусной инфекцией. Из них четыре женщины и один мужчина. Всем им было от 63 лет до 81 года. Они имели сопутствующие хронические заболевания.