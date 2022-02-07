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В Ростовской области от коронавируса скончались 33-летний мужчина и еще пять человек

7 февраля 09:54
Фото: freepik/freepik.com
В Ростовской области за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались шесть человек, сообщается на сайте облправительства.

По информации на 7 февраля, в регионе скончались 62-летняя женщина и пятеро мужчин (33 года, 43 года, 59 лет, 72 года и 89 лет). У всех был подтверждён диагноз COVID-19. Кроме того, все они страдали различными хроническими заболеваниями.

В Ростовской области жертвами пандемии стали 10 088 больных COVID-19.

В COVID-стационарах региона лечение получают 3126 человек. При этом 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, еще 222 пациента - на неинвазивной ИВЛ.

Напомним, на 6 февраля, по данным правительства региона, было зарегистрировано пять смертей людей с коронавирусной инфекцией. Из них четыре женщины и один мужчина. Всем им было от 63 лет до 81 года. Они имели сопутствующие хронические заболевания.

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