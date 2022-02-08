Жителям в Ростове рассказали о противопоказаниях для прививки против COVID-19

Posted 8 февраля 2022, 07:31
Published 8 февраля 2022, 07:31
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
По словам эксперта, есть два вида противопоказаний — бессрочные и временные. Первый случай касается всех, у кого есть аллергия на компоненты вакцины. Речь также идет о глобальных аллергических реакциях на любые вещества.
Временные противопоказания касаются людей, у которых обострилось хроническое заболевание. Тогда запрещена любая вакцинация.
Воликов добавил, что если у человека острое заболевание, то вакцинироваться можно через две недели после выздоровления.
Напомним, что в Ростовской области от коронавируса привили 777 детей с конца января.