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Posted 8 февраля 2022, 07:31

Published 8 февраля 2022, 07:31

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Жителям в Ростове рассказали о противопоказаниях для прививки против COVID-19

8 февраля 2022, 07:31
Врач-терапевт Николай Воликов из Ростова-на-Дону рассказал, кому нельзя делать прививки против коронавируса, прозвучало в эфире одного из каналов.

По словам эксперта, есть два вида противопоказаний — бессрочные и временные. Первый случай касается всех, у кого есть аллергия на компоненты вакцины. Речь также идет о глобальных аллергических реакциях на любые вещества.

Временные противопоказания касаются людей, у которых обострилось хроническое заболевание. Тогда запрещена любая вакцинация.

Воликов добавил, что если у человека острое заболевание, то вакцинироваться можно через две недели после выздоровления.

Напомним, что в Ростовской области от коронавируса привили 777 детей с конца января.

#Общество#Новости
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