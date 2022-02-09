Почти треть квартир расселили в аварийном доме на Кривошлыковском в Ростове

Получается, что из пятиэтажки расселили почти треть квартир. В среду планируется обновить данные по числу людей, которые должны переехать.
Предусмотрен грузовой транспорт для перевозки вещей и мебели. Освободившиеся помещения хотят отключить от инженерных коммуникаций.
По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, жильцов, которые переехали, хотят освободить от уплаты услуг ЖКХ в квартирах аварийного дома. Эта работа проводится с управляющей компанией.
Напомним, что по стенам дома поползли трещины, из-за чего существует вероятность его обрушения. Но люди неохотно покидают жилье, так как боятся, что им заплатят компенсацию меньше, чем положено.