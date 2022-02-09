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Почти треть квартир расселили в аварийном доме на Кривошлыковском в Ростове

9 февраля 12:12
Фото: rostov-gorod.ru
Кривошлыковский, 4
В Ростове-на-Дону из аварийного дома в переулке Кривошлыковский, 4 переселились 19 семей, сообщили в городской администрации.

Получается, что из пятиэтажки расселили почти треть квартир. В среду планируется обновить данные по числу людей, которые должны переехать.

Предусмотрен грузовой транспорт для перевозки вещей и мебели. Освободившиеся помещения хотят отключить от инженерных коммуникаций.

По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, жильцов, которые переехали, хотят освободить от уплаты услуг ЖКХ в квартирах аварийного дома. Эта работа проводится с управляющей компанией.

Напомним, что по стенам дома поползли трещины, из-за чего существует вероятность его обрушения. Но люди неохотно покидают жилье, так как боятся, что им заплатят компенсацию меньше, чем положено.

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