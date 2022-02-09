В Ростове-на-Дону назвали подробности жестокого избиения полицейскими задержанного

Posted 9 февраля 2022, 05:51
Published 9 февраля 2022, 05:51
Modified 29 ноября, 19:32
Updated 29 ноября, 19:32
Изначально информация появился в соцсетях, говорилось, что преступление было совершено ночью 7 января. По некоторым данным, капитан полиции избил задержанного, а также применил газовый баллончик.
После этого пострадавший с травмами обратился в больницу. В данный момент в управлении выясняют все обстоятельства случившегося.
«Если вина правоохранителей подтвердится, то их могут уволить. Также они понесут наказание в установленном законом порядке», — уточнили в полиции.