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Posted 9 февраля 2022, 05:51

Published 9 февраля 2022, 05:51

Modified 29 ноября, 19:32

Updated 29 ноября, 19:32

В Ростове-на-Дону назвали подробности жестокого избиения полицейскими задержанного

9 февраля 2022, 05:51
В Ростове-на-Дону проводится проверка после появившейся информации об избиении полицейскими задержанного, сообщили в региональном УМВД.

Изначально информация появился в соцсетях, говорилось, что преступление было совершено ночью 7 января. По некоторым данным, капитан полиции избил задержанного, а также применил газовый баллончик.

После этого пострадавший с травмами обратился в больницу. В данный момент в управлении выясняют все обстоятельства случившегося.

«Если вина правоохранителей подтвердится, то их могут уволить. Также они понесут наказание в установленном законом порядке», — уточнили в полиции.

Ранее жителя в Ростовской области осудили за нападение на полицейского возле поликлиники.

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