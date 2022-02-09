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Posted 9 февраля 2022, 13:21

Published 9 февраля 2022, 13:21

Modified 18 сентября 2022, 14:46

Updated 18 сентября 2022, 14:46

Застреленным нашли в Ростове экс-замдиректора областного Росприроднадзора 9 февраля

Застреленным нашли в Ростове экс-замдиректора областного Росприроднадзора 9 февраля

9 февраля 2022, 13:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Экс-директор Управления Росприроднадзора по Ростовской области Вадим Полозов был найден мертвым в одной из квартир дома на улице Социалистической в Ростове-на-Дону, сообщают «Известия».

Отмечается, что специалисты уже начали доследственную проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Кроме того, для уточнения причины смерти экс-чиновника были назначены соответствующие экспертизы.

Ранее Полозов был руководителем в Нижне-Донском управлении Ростехнадзора. Затем он стал работать в Росприроднадзоре.

Напомним, 8 декабря в Ростове в квартире 17-ти этажного дома на улице Социалистической было найдено тело 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Заведено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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