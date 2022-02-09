Застреленным нашли в Ростове экс-замдиректора областного Росприроднадзора 9 февраля

Posted 9 февраля 2022, 13:21
Published 9 февраля 2022, 13:21
Modified 18 сентября 2022, 14:46
Updated 18 сентября 2022, 14:46
Отмечается, что специалисты уже начали доследственную проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Кроме того, для уточнения причины смерти экс-чиновника были назначены соответствующие экспертизы.
Ранее Полозов был руководителем в Нижне-Донском управлении Ростехнадзора. Затем он стал работать в Росприроднадзоре.
Напомним, 8 декабря в Ростове в квартире 17-ти этажного дома на улице Социалистической было найдено тело 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Заведено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.