Экологи вновь обнаружили в Ростове множество гигантских стихийных свалок

«На весь Октябрьский район сегодня существует лишь один парк на Каменке. Он достаточно молодой, в этом году ему исполнится 50 лет. Раньше, на этой территории бегали стада оленей, водился дикий бык тур и дикая лошадь тарпан — ныне уничтоженные виды. Но в числе зеленых насаждений остаются деревья долгожители — дубы, которым по 300-400 лет. Почему бы не определить их возраст, не присвоить номера и сделать на каждом таблички, как это принято в том же Китае или Америке?» — предлагает Евгений Аведов.