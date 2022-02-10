Экологи вновь обнаружили в Ростове множество гигантских стихийных свалок

Эколог рассказывает, что в Октябрьском районе Ростова есть уникальные места с зелеными насаждениями. Однако они заброшены, а внутри организованы стихийные свалки.
«Например, просто гигантская свалка, на которую свозится строительный мусор, находится на другой стороне Темернички, правее от нижнего входа в зоопарк. Свалка насколько огромна, что видна со стороны зоопарка», — отмечает Евгений Аведов.
Между тем, природа в этих местах удивительно красивая. Здесь в зеленой зоне живут белки. Но на поверхности ручьев, родников и озер, по словам эколога, видны масляные пятна от сливаемых нефтепродуктов, которые попадают в Темерник, а потом и в Дон.
«Сегодня продолжают строить парковую зону возле Темернички, вкладывая огромные деньги. И никто не задумывается о том, что рядом есть великолепная зеленая территория, которую надо просто оформить. Сделать дорожки, чтобы люди смогли гулять. Расчистить от стихийных свалок. Разве это нормально, что внутрь лесонасаждений заезжают машины и сваливают мусор с предприятий? — говорит Евгений Аведов. — Обидно и то, что район патрулируют полицейские. Они же наверняка видят, как камазами сгружают мусор. Получается, что специально не замечают очевидные нарушения? Но ведь если выписывать штрафы, то пополнится бюджет города».
Экологи общественной организации сходятся во мнении, что новый динамичный глава Октябрьского района должен обратить внимание на эту уникальную зеленую территорию. Тем более, что в Ростове практически нет парков, соответствующих нормам озеленения.
«На весь Октябрьский район сегодня существует лишь один парк на Каменке. Он достаточно молодой, в этом году ему исполнится 50 лет. Раньше, на этой территории бегали стада оленей, водился дикий бык тур и дикая лошадь тарпан — ныне уничтоженные виды. Но в числе зеленых насаждений остаются деревья долгожители — дубы, которым по 300-400 лет. Почему бы не определить их возраст, не присвоить номера и сделать на каждом таблички, как это принято в том же Китае или Америке?» — предлагает Евгений Аведов.