rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Незаконную торговлю с машин обнаружили в четырех районах в Ростове в феврале

10 февраля 08:16
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове прошли рейды по выявлению и пресечению торговли из автомобилей, сообщается на сайте горадминистрации.

Мобильные точки сотрудники Управления торговли и бытового обслуживания города обнаружили в четырех районах Ростова: Железнодорожном, Кировском, Пролетарском и Советском. По словам, начальника Управления Константина Тихонова, чаще всего из машин населению продают кофе, колбасу, овощи, фрукты, а также бензин.

По результатам рейдов проверяющие составили семь административных протоколов и два уведомления об административном правонарушении в адрес юридического лица.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил поддержать владельцев нестационарных торговых объектов. По его словам, 75% из них продолжают испытывать трудности.

Материалы по теме
Минеева поддержала инициативу о поддержке малых форматов торговли
#Новости#Анна Смирнова#Город
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00