Незаконную торговлю с машин обнаружили в четырех районах в Ростове в феврале

Мобильные точки сотрудники Управления торговли и бытового обслуживания города обнаружили в четырех районах Ростова: Железнодорожном, Кировском, Пролетарском и Советском. По словам, начальника Управления Константина Тихонова, чаще всего из машин населению продают кофе, колбасу, овощи, фрукты, а также бензин.
По результатам рейдов проверяющие составили семь административных протоколов и два уведомления об административном правонарушении в адрес юридического лица.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил поддержать владельцев нестационарных торговых объектов. По его словам, 75% из них продолжают испытывать трудности.