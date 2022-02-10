Ростов занял 23 место в рейтинге городов с самыми большими пробками в мире

В среднем ростовские водители потеряли в 2021 году 94 часа своего времени. Уровень загруженности Ростова увеличился на 7% по сравнению с 2020 годом и составил 41%.
Помимо Ростова, в рейтинг городов с наибольшими пробками также попали такие российских города, как Москва (2 место), Санкт-Петербург (7 место), Новосибирск (9),Самара (14), Екатеринбург (15), Нижний Новгород (32), Челябинск (48), Казань (56) Омск (58), Томск (62).
Ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко предупредил горожан, что во время строительства дорожной развязки в Советском районе между улицами Ерёменко и Малиновского могут появиться пробки.
Логвиненко сообщил, что в настоящий момент перекресток способен функционировать в нормальном режиме, но чтобы ситуация не ухудшилась при реализации проекта, необходимо предусмотреть дополнительную развязку.