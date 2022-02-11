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Ростовский «оборотень в погонах» попался перед отставкой на взятке в 2 млн рублей

11 февраля 16:49
Фото: pixabay
Следователя отдела полиции № 6 Первомайского района Ростова задержали сотрудники ФСБ и оперативники собственной службы безопасности, сообщает 1rnd со ссылкой на свои источники в силовых ведомствах региона.

По предварительным данным, следователь вымогал с задержанного взятку в размере двух миллионов рублей за непривлечение к уголовной ответственности.

Сообщается, что оперативные работники провели обыски в квартире и в кабинете следователя.

Источник сообщил, что отношения с коллегами по службе у задержанного были напряженными, а за день до обысков он написал рапорт на увольнение по собственному желанию.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции в Ростове могут быть причастны к избиению задержанного. По предварительным данным, в ночь на 7 января полицейские применили к задержанному мужчине газовый баллончик, а также нанесли ему телесные повреждения. В результате избиения задержанный получил ушибы лица и грудной клетки.

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