Ростовский «оборотень в погонах» попался перед отставкой на взятке в 2 млн рублей

По предварительным данным, следователь вымогал с задержанного взятку в размере двух миллионов рублей за непривлечение к уголовной ответственности.
Сообщается, что оперативные работники провели обыски в квартире и в кабинете следователя.
Источник сообщил, что отношения с коллегами по службе у задержанного были напряженными, а за день до обысков он написал рапорт на увольнение по собственному желанию.
Ранее стало известно, что сотрудники полиции в Ростове могут быть причастны к избиению задержанного. По предварительным данным, в ночь на 7 января полицейские применили к задержанному мужчине газовый баллончик, а также нанесли ему телесные повреждения. В результате избиения задержанный получил ушибы лица и грудной клетки.