Ростовский «оборотень в погонах» попался перед отставкой на взятке в 2 млн рублей

Ранее стало известно, что сотрудники полиции в Ростове могут быть причастны к избиению задержанного. По предварительным данным, в ночь на 7 января полицейские применили к задержанному мужчине газовый баллончик, а также нанесли ему телесные повреждения. В результате избиения задержанный получил ушибы лица и грудной клетки.