Объездную дорогу построят в Новочеркасске на федеральной трассе М-4 «Дон»

Posted 15 февраля 2022, 09:23
Published 15 февраля 2022, 09:23
Modified 24 декабря 2024, 18:18
Updated 24 декабря 2024, 18:18
Объездная дорога должна соединить трассу М4 «Дон» с Промышленным районом. Целью строительства подобной дороги стало решение властей разгрузить центр Новочеркасска от транзитного транспорта.
Всего было представлено три варианта объездной дороги. В итоге остановились на наиболее оптимальном.
«Новая дорога пройдёт от Харьковского шоссе по улицам Заречной и Трамвайной до путепровода НЭВЗа, затем через пойму реки Тузлов по новому мосту, который предстоит построить в рамках проекта», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что южный подъезд от трассы М4 «Дон» к Ростову отремонтируют за 524 миллиона рублей. Подрядчиком выступает компания «Т-Транс». Данную организацию ФАС подозревал в картельном сговоре во время реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».