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Posted 15 февраля 2022, 09:23

Published 15 февраля 2022, 09:23

Modified 24 декабря 2024, 18:18

Updated 24 декабря 2024, 18:18

Объездную дорогу построят в Новочеркасске на федеральной трассе М-4 «Дон»

15 февраля 2022, 09:23
Проект строительства объездной дороги на трассе М-4 «Дон» разработают в Новочеркасске, сообщается на сайте мэрии города.

Объездная дорога должна соединить трассу М4 «Дон» с Промышленным районом. Целью строительства подобной дороги стало решение властей разгрузить центр Новочеркасска от транзитного транспорта.

Всего было представлено три варианта объездной дороги. В итоге остановились на наиболее оптимальном.

«Новая дорога пройдёт от Харьковского шоссе по улицам Заречной и Трамвайной до путепровода НЭВЗа, затем через пойму реки Тузлов по новому мосту, который предстоит построить в рамках проекта», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что южный подъезд от трассы М4 «Дон» к Ростову отремонтируют за 524 миллиона рублей. Подрядчиком выступает компания «Т-Транс». Данную организацию ФАС подозревал в картельном сговоре во время реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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