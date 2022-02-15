С экс-полицейского и его сообщников суд в Ростове взыскал 49 миллионов рублей

Ранее Гермашева приговорили к восьми годам заключения за незаконный бизнесмен. Он отсидел около года и вышел на свободу.
Суд установил, что бывший правоохранитель владел обогатительной угольной фабрикой, которая работала незаконно. По некоторым данным, в криминальных кругах Гермашева называли Коля Кувалда. Он длительное время держал в страхе бизнесменов в регионе.
Кроме того, его обвинили в обмане предпринимателей на 13 миллионов рублей. В результате с него взыскали эту сумму.
Также подельникам фигуранта придется выплатить 36,2 миллиона рублей.