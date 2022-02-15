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С экс-полицейского и его сообщников суд в Ростове взыскал 49 миллионов рублей

15 февраля 07:11
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону суд взыскал 49,2 миллиона рублей с бывшего полицейского Николая Гермашева и троих предпринимателей, сообщает Ростовский облсуд.

Ранее Гермашева приговорили к восьми годам заключения за незаконный бизнесмен. Он отсидел около года и вышел на свободу.

Суд установил, что бывший правоохранитель владел обогатительной угольной фабрикой, которая работала незаконно. По некоторым данным, в криминальных кругах Гермашева называли Коля Кувалда. Он длительное время держал в страхе бизнесменов в регионе.

Кроме того, его обвинили в обмане предпринимателей на 13 миллионов рублей. В результате с него взыскали эту сумму.

Также подельникам фигуранта придется выплатить 36,2 миллиона рублей.

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