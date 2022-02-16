Двое ростовчан попались на краже 15 тонн горючего, которое сбывали на трассе

Posted 16 февраля 2022, 16:58
Published 16 февраля 2022, 16:58
Modified 24 декабря 2024, 18:18
Updated 24 декабря 2024, 18:18
Со склада одной из фирм, которая расположена в Семикаракорском районе, были похищены горюче-смазочные материалы. Сотрудники организации, обнаружив пропажу, обратились дежурную часть.
Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали двоих мужчин в возрасте 24 лет и 41 года. По версии следователей, задержанные на протяжении недели проникали на склад фирмы и похищали ГСМ. Украденное они реализовывали на автодороге М-4 «Дон». Общая сумма ущерба составляет почти 700 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее в Ростовской области была задержана руководитель офисов банка по обслуживанию физлиц Ольга Яценко. Она украла у клиентов и банка более 21 миллиона рублей. Женщина признала вину и была осуждена на три года колонии.