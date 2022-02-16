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Posted 16 февраля 2022, 16:58

Published 16 февраля 2022, 16:58

Modified 24 декабря 2024, 18:18

Updated 24 декабря 2024, 18:18

Двое ростовчан попались на краже 15 тонн горючего, которое сбывали на трассе

16 февраля 2022, 16:58
Ростовские полицейские задержали двух подозреваемых в краже 15 тонн дизельного топлива, моторного масла и бензина, сообщается на сайте ГУ МВД России по Ростовской области.

Со склада одной из фирм, которая расположена в Семикаракорском районе, были похищены горюче-смазочные материалы. Сотрудники организации, обнаружив пропажу, обратились дежурную часть.

Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали двоих мужчин в возрасте 24 лет и 41 года. По версии следователей, задержанные на протяжении недели проникали на склад фирмы и похищали ГСМ. Украденное они реализовывали на автодороге М-4 «Дон». Общая сумма ущерба составляет почти 700 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее в Ростовской области была задержана руководитель офисов банка по обслуживанию физлиц Ольга Яценко. Она украла у клиентов и банка более 21 миллиона рублей. Женщина признала вину и была осуждена на три года колонии.

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