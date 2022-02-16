Двое ростовчан попались на краже 15 тонн горючего, которое сбывали на трассе

Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали двоих мужчин в возрасте 24 лет и 41 года. По версии следователей, задержанные на протяжении недели проникали на склад фирмы и похищали ГСМ. Украденное они реализовывали на автодороге М-4 «Дон». Общая сумма ущерба составляет почти 700 тысяч рублей.