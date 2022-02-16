Киберспортсмен Кузнецов высказался насчет идеи введения «налога на Steam»

Posted 16 февраля 2022,, 12:54
Published 16 февраля 2022,, 12:54
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По информации NEWS.ru, также экс-капитана команды Virtus.pro интересует вопрос того, кто будет заниматься разработкой подобных игр.
Кузнецов предполагает, что площадки типа Steam могут добавить сумму сбора в окончательную стоимость самой игры. В связи с этим обычному пользователю придется платить за игры больше. Также эксперт отметил, что в РФ на данном этапе нет компаний-разработчиков, которые сумеют создать качественный игровой продукт.
Кроме того, Кузнецов прогнозирует, что на разработку игр могут объявить тендер и компании будут получать не всю предполагаемую сумму в 10 млрд рублей, а лишь часть денег, на которую невозможно будет что-либо создать.
Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует рассмотреть возможность введения дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции, включая Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и др. Их могут обязать перечислять в бюджет 5% от оборота в РФ.