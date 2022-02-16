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Posted 16 февраля 2022,, 12:54

Published 16 февраля 2022,, 12:54

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Киберспортсмен Кузнецов высказался насчет идеи введения «налога на Steam»

16 февраля 2022, 12:54
Киберспортсмен Ярослав Кузнецов считает, что введение сбора средств с игровых площадок для разработки патриотических видеоигр прежде всего может сказаться на конечных потребителях.

По информации NEWS.ru, также экс-капитана команды Virtus.pro интересует вопрос того, кто будет заниматься разработкой подобных игр.

Кузнецов предполагает, что площадки типа Steam могут добавить сумму сбора в окончательную стоимость самой игры. В связи с этим обычному пользователю придется платить за игры больше. Также эксперт отметил, что в РФ на данном этапе нет компаний-разработчиков, которые сумеют создать качественный игровой продукт.

Кроме того, Кузнецов прогнозирует, что на разработку игр могут объявить тендер и компании будут получать не всю предполагаемую сумму в 10 млрд рублей, а лишь часть денег, на которую невозможно будет что-либо создать.

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует рассмотреть возможность введения дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции, включая Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и др. Их могут обязать перечислять в бюджет 5% от оборота в РФ.

#Общество#Новости
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