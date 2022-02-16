Киберспортсмен Кузнецов высказался насчет идеи введения «налога на Steam»

Кузнецов предполагает, что площадки типа Steam могут добавить сумму сбора в окончательную стоимость самой игры. В связи с этим обычному пользователю придется платить за игры больше. Также эксперт отметил, что в РФ на данном этапе нет компаний-разработчиков, которые сумеют создать качественный игровой продукт.