Ростовчане заявили, что не верят словам министра о возможности дозвониться в больницу

Posted 16 февраля 2022, 05:06
Published 16 февраля 2022, 05:06
Modified 24 декабря 2024, 18:18
Updated 24 декабря 2024, 18:18
Кобзев признал, что по утрам с 07.00 мск до 10.00 сохраняется напряженная ситуация и есть проблемы с дозвоном. Он заявил, что накал спадает к 12 часам.
По словам министра, не могут дозвониться около 5% пациентов. Он посоветовал обращаться по номеру 122.
«Министр, видимо, не знает, что врача на дом вызвать можно только с утра. А после 12 часов — только на следующий день. Да и то, под вопросом», — прокомментировали местные жители в соцсетях.
«Угу, звонила я в девятку несколько раз в часы, которые были свободны. Все три номера оборвала — на многоканальном чуть все деньги не потратила, на дублирующих длинные гудки в пустоту, просто не брали трубку», — заявила местная жительница.
«Месяц не берут трубку в поликлинике № 8 Ростова-на-Дону. А врача оттуда я вызвать не могу уже больше года», — пожаловался ростовчанин.