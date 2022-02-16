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Posted 16 февраля 2022, 05:06

Published 16 февраля 2022, 05:06

Modified 24 декабря 2024, 18:18

Updated 24 декабря 2024, 18:18

Ростовчане заявили, что не верят словам министра о возможности дозвониться в больницу

16 февраля 2022, 05:06
Глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев рассказал, как дозвониться до поликлиники, но местные жители в это не поверили, обсуждение началось в соцсетях.

Кобзев признал, что по утрам с 07.00 мск до 10.00 сохраняется напряженная ситуация и есть проблемы с дозвоном. Он заявил, что накал спадает к 12 часам.

По словам министра, не могут дозвониться около 5% пациентов. Он посоветовал обращаться по номеру 122.

«Министр, видимо, не знает, что врача на дом вызвать можно только с утра. А после 12 часов — только на следующий день. Да и то, под вопросом», — прокомментировали местные жители в соцсетях.

«Угу, звонила я в девятку несколько раз в часы, которые были свободны. Все три номера оборвала — на многоканальном чуть все деньги не потратила, на дублирующих длинные гудки в пустоту, просто не брали трубку», — заявила местная жительница.

«Месяц не берут трубку в поликлинике № 8 Ростова-на-Дону. А врача оттуда я вызвать не могу уже больше года», — пожаловался ростовчанин.

#Общество#Новости
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