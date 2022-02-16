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Posted 16 февраля 2022,, 08:38

Published 16 февраля 2022,, 08:38

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Ростовской области в ДТП погибла пенсионерка

16 февраля 2022, 08:38
Под Ростовом-на-Дону произошла автокатастрофа с участием большегруза и двух легковых машин.

На трассе «Волгоград — Каменск» в Каменском районе Ростовской области 43-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos попытался обогнать попутную машину марки ВАЗ-2110. Об этом информирует «КП-Ростов».

Автомобилист не убедился в безопасности маневра. Он выехал на встречную полосу. Там Daewoo столкнулась со встречной фурой DAF, которой управлял 57-летний мужчина. От мощного удара легковушку отбросило в «ВАЗ».

Жертвой автокатастрофы стала 72-летняя пассажирка Daewoo. Женщина не была пристегнута ремнем безопасности. Она получила тяжелые травмы, и умерла на месте происшествия. Второй 72-летний пассажир был пристегнут, однако и он получил травмы. Мужчину госпитализировали.

В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции.

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