В Ростовской области в ДТП погибла пенсионерка

Жертвой автокатастрофы стала 72-летняя пассажирка Daewoo. Женщина не была пристегнута ремнем безопасности. Она получила тяжелые травмы, и умерла на месте происшествия. Второй 72-летний пассажир был пристегнут, однако и он получил травмы. Мужчину госпитализировали.