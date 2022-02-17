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Азовское море затопит сотни гектаров в Ростовской области до января 2042 года

17 февраля 19:22
Фото: pixabay
В Ростовской области до 2042 году Азовское море может затопить часть береговой территории, заявили ученые Южного научного центра РАН.

Серьезный ущерб ожидается у жителей населенных пунктов и владельцев сельхозземель в районе побережья. Все это может быть разрушено оползнями.

На восстановление хозяйственных участков, по предварительным подсчетам, придется потратить 648 миллионов рублей. Еще на 107 миллионов рублей могут быть разрушены здания.

Отмечается, что в ближайшие 20 лет могут быть серьезно повреждены свыше 70 сооружений. По информации 161.ру, Неклиновский и Азовский районы могут остаться без части территорий, речь идет о 111 гектарах земли.

Ранее в пяти хуторах донского региона из-за сильного ветра затопило 45 дворов. О пострадавших людях информации не появлялось.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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