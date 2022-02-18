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Posted 18 февраля 2022, 19:57

Published 18 февраля 2022, 19:57

Modified 18 сентября 2022, 14:48

Updated 18 сентября 2022, 14:48

Геноцидом – назвали ситуацию на Донбассе в МИДе России

Геноцидом – назвали ситуацию на Донбассе в МИДе России

18 февраля 2022, 19:57
Фото: 1MI.
По мнению Марии Захаровой, Украина не считается ни с чем, допуская убивать мирных жителей.

Уже семь лет в ДНР и ЛНР гибнут мирные жители, в то время, как западные страны сомневаются в том, что на Донбассе происходит настоящий геноцид. Такое мнение в эфире НТВ высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, Россия не нападает на Украину и не собирается этого делать. В то время, как запад обвиняет именно Москву в развязывании агрессии. Ранее в Вашингтоне именно Россию назначили «агрессором, который использует людей, как пешки». Именно с российской стороны, считают в США, и начаты сегодняшние провокации в Донецке и Луганске.

Тем временем, Москва изъявила желание поучаствовать в запланированной на 19 февраля срочной «контактной группе» по ситуации в непризнанных республиках. Только если о ней все же договорятся Донбасс и Киев. А власти ДНР и ЛНР от участия в переговорах пока отказались, заявив о их невозможности на фоне обвинений Украины в «агрессии».

#Новости
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