Геноцидом – назвали ситуацию на Донбассе в МИДе России

По словам Захаровой, Россия не нападает на Украину и не собирается этого делать. В то время, как запад обвиняет именно Москву в развязывании агрессии. Ранее в Вашингтоне именно Россию назначили «агрессором, который использует людей, как пешки». Именно с российской стороны, считают в США, и начаты сегодняшние провокации в Донецке и Луганске.