Перевести сотрудников на дистант из-за COVID-19 призвали ростовских работодателей

При этом окончательное решение о максимальном количестве работников, которые могут уйти на удаленку, оставляют за работодателем. Власти объяснили, что для перевода персонала на дистант, руководителю с учетом мнения профсоюза необходимо выпустить документ, содержащий в себе данные о причине перевода персонала на удаленную работу, перечень сотрудников на дистанте, а также положения об организации труда в этом формате работы.