Перевести сотрудников на дистант из-за COVID-19 призвали ростовских работодателей

Posted 18 февраля 2022, 07:43
Published 18 февраля 2022, 07:43
Modified 24 декабря 2024, 18:24
Updated 24 декабря 2024, 18:24
В мэрии Ростова обратили внимание на увеличение числа больных новой коронавирусной инфекцией, а потому призвали работодателей перевести своих сотрудников на дистанционный формат работы.
При этом окончательное решение о максимальном количестве работников, которые могут уйти на удаленку, оставляют за работодателем. Власти объяснили, что для перевода персонала на дистант, руководителю с учетом мнения профсоюза необходимо выпустить документ, содержащий в себе данные о причине перевода персонала на удаленную работу, перечень сотрудников на дистанте, а также положения об организации труда в этом формате работы.
В начале февраля глава Роспотребнадзора Евгений Ковалев сообщил, что в Ростове на удаленную работу перевели менее 20% персонала.