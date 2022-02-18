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Posted 18 февраля 2022, 07:43

Published 18 февраля 2022, 07:43

Modified 24 декабря 2024, 18:24

Updated 24 декабря 2024, 18:24

Перевести сотрудников на дистант из-за COVID-19 призвали ростовских работодателей

18 февраля 2022, 07:43
Из-за вспышки эпидемии коронавируса власти рекомендуют перевести максимальное количество персонала на удаленный формат работы, об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

В мэрии Ростова обратили внимание на увеличение числа больных новой коронавирусной инфекцией, а потому призвали работодателей перевести своих сотрудников на дистанционный формат работы.

При этом окончательное решение о максимальном количестве работников, которые могут уйти на удаленку, оставляют за работодателем. Власти объяснили, что для перевода персонала на дистант, руководителю с учетом мнения профсоюза необходимо выпустить документ, содержащий в себе данные о причине перевода персонала на удаленную работу, перечень сотрудников на дистанте, а также положения об организации труда в этом формате работы.

В начале февраля глава Роспотребнадзора Евгений Ковалев сообщил, что в Ростове на удаленную работу перевели менее 20% персонала.

#Общество#Новости
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