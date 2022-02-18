Россия приедет на «контактную группу» если договорятся Донбасс и Киев

При этом Россия по прежнему настаивает на мирном урегулировании вопроса на Донбассе, если такой вариант все еще возможен. Ранее от встречи с киевским руководством отказались оба главы Донбасса: и Луганск, и Донецк. По их мнению, переговоры «контактной группы» невозможны в условиях, когда именно Украина обвиняет республики в агрессии.