rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля 2022, 19:02

Published 18 февраля 2022, 19:02

Modified 18 сентября 2022, 14:48

Updated 18 сентября 2022, 14:48

Россия приедет на «контактную группу» если договорятся Донбасс и Киев

Россия приедет на «контактную группу» если договорятся Донбасс и Киев

18 февраля 2022, 19:02
Фото: 1MI.
Делегация РФ готова участвовать в переговорах в качестве посредника.

Москва не откажется от участия в трехсторонних переговорах между ДНР, ЛНР и Украиной. Но Россия примет участие в брифинге как посредник. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил источник в российском руководстве.

При этом Россия по прежнему настаивает на мирном урегулировании вопроса на Донбассе, если такой вариант все еще возможен. Ранее от встречи с киевским руководством отказались оба главы Донбасса: и Луганск, и Донецк. По их мнению, переговоры «контактной группы» невозможны в условиях, когда именно Украина обвиняет республики в агрессии.

Тем временем, Госдеп США назвал накалившуюся на Донбассе ситуацию – «провокацией России».

Напомним, что сегодня в Донецкой и Луганской областях зазвучали сирены воздушной тревоги. Ближе к вечеру начала эвакуация населения из ДНР. В Луганске тоже развертывают оперативные штабы для начала эвакуации.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика