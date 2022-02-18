Россия приедет на «контактную группу» если договорятся Донбасс и Киев

Posted 18 февраля 2022, 19:02
Published 18 февраля 2022, 19:02
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
Москва не откажется от участия в трехсторонних переговорах между ДНР, ЛНР и Украиной. Но Россия примет участие в брифинге как посредник. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил источник в российском руководстве.
При этом Россия по прежнему настаивает на мирном урегулировании вопроса на Донбассе, если такой вариант все еще возможен. Ранее от встречи с киевским руководством отказались оба главы Донбасса: и Луганск, и Донецк. По их мнению, переговоры «контактной группы» невозможны в условиях, когда именно Украина обвиняет республики в агрессии.
Тем временем, Госдеп США назвал накалившуюся на Донбассе ситуацию – «провокацией России».
Напомним, что сегодня в Донецкой и Луганской областях зазвучали сирены воздушной тревоги. Ближе к вечеру начала эвакуация населения из ДНР. В Луганске тоже развертывают оперативные штабы для начала эвакуации.