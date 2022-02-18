США обвинили Россию в кибератаках на Украину

Posted 18 февраля 2022, 20:51
Published 18 февраля 2022, 20:51
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
В Вашингтоне сразу же сделали выводы, что за этой диверсией стоит Российская Федерация. Об этом заявила Энн Ньюбергер — зам помощника президента Соединённых Штатов по национальной безопасности. Её специализация кибербезопасность.
Сначала она говорит, что есть такая вероятность причастности России к кибератакам на важные интернет-ресурсы Украины. Затем добавляет, что у них есть подтверждение связи ГРУ с этим делом. По ее словам, вычислены IP и домены на Украине, которые совершали кибератаки. А они в свою очередь совершали обмен данными с ГРУ. Ньюбергер добавила, что они помогли в устранении последствий этих атак.
Также в Вашингтоне заявили, что в этой ситуации для себя они опасности в этом плане не видят, так как были готовы к кибератакам с 21 ноября прошлого года. Она добавила, что последние 10 лет Россия в основном осуществляла свою деятельность по дестабилизации Украины через кибер средства.
В среду США ещё не были готовы кого-либо обвинять в кибератаках на Украину. Об этом сообщала Псаки.
В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сразу подчеркнул, что Россия к этому отношения не имеет. Также он опроверг слухи о нападении России на Украину.