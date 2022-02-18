США обвинили Россию в кибератаках на Украину

Сначала она говорит, что есть такая вероятность причастности России к кибератакам на важные интернет-ресурсы Украины. Затем добавляет, что у них есть подтверждение связи ГРУ с этим делом. По ее словам, вычислены IP и домены на Украине, которые совершали кибератаки. А они в свою очередь совершали обмен данными с ГРУ. Ньюбергер добавила, что они помогли в устранении последствий этих атак.