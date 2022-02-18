Власти Украины не видят «полномасштабного вторжения России»

Ранее власти Украины предложили собрать срочную «контактную группу» по Донбассу. Как заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук, в Киеве надеются на «восстановление режима прекращения огня» после трехсторонних переговоров. Однако от участия в контакте с руководством Украины отказались главы ДНР и ЛНР, а Россия заявила, что поучаствует как посредник, только если договорятся Донбасс и Киев.