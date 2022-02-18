Власти Украины не видят «полномасштабного вторжения России»

Posted 18 февраля 2022, 19:30
Published 18 февраля 2022, 19:30
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
Никаких приказов начать операцию в Донецке и Луганске со стороны киевских властей не поступало. Об этом 18 февраля заявил руководитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
По его словам, в Киеве, также, не видят «никакого вторжения России на украинские территории». Нынешнюю ситуацию на Донбассе он назвал «точечными провокациями».
Ранее власти Украины предложили собрать срочную «контактную группу» по Донбассу. Как заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук, в Киеве надеются на «восстановление режима прекращения огня» после трехсторонних переговоров. Однако от участия в контакте с руководством Украины отказались главы ДНР и ЛНР, а Россия заявила, что поучаствует как посредник, только если договорятся Донбасс и Киев.
Напомним, что ситуация в ДНР и ЛНР резко обострилась днем в пятницу, 18 февраля. По мнению властей непризнанных республик, нападение готовят вооруженные силы Украины. Начата эвакуация мирных жителей в Ростовскую область России.