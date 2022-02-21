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Posted 21 февраля 2022, 06:27

Published 21 февраля 2022, 06:27

Modified 18 сентября 2022, 14:48

Updated 18 сентября 2022, 14:48

Детей из числа беженцев зачислят в школы в Ростовской области

Детей из числа беженцев зачислят в школы в Ростовской области

21 февраля 2022, 06:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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В Ростовской области будут учиться дети, которые прибыли из ЛНР и ДНР, сообщили в облправительстве.

Всего в пунктах временного размещения находятся 6,7 тысячи беженцев, в том числе 2904 ребенка. Уже определили школы, в которых они будут учиться.

Детей допустят к занятиям после прохождения медосмотра. Кроме того, подготовили 153 педагогов-психологов для работы с детьми в ПВР.

Проверяют всех на коронавирус, уже подтвердили несколько случаев заражения. Беженцам также выплачивают по 10 тысяч рублей.

Напомним, что массовая эвакуация началась после заявлений глав ЛНР и ДНР, что Украина готова к началу войны.

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