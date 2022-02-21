Детей из числа беженцев зачислят в школы в Ростовской области

Posted 21 февраля 2022, 06:27
Published 21 февраля 2022, 06:27
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
Всего в пунктах временного размещения находятся 6,7 тысячи беженцев, в том числе 2904 ребенка. Уже определили школы, в которых они будут учиться.
Детей допустят к занятиям после прохождения медосмотра. Кроме того, подготовили 153 педагогов-психологов для работы с детьми в ПВР.
Проверяют всех на коронавирус, уже подтвердили несколько случаев заражения. Беженцам также выплачивают по 10 тысяч рублей.
Напомним, что массовая эвакуация началась после заявлений глав ЛНР и ДНР, что Украина готова к началу войны.