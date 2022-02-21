Путина попросили признать независимость республик ДНР и ЛНР

Возглавляющий ЛНР Леонид Пасечник в заявлении упомянул о том, что признание Луганской народной республики независимой территории должно, по его мысли, избежать гибели мирных жителей. Среди населения Луганской области, по его словам, 300 000 человек имеют российское гражданство.