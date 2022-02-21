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Posted 21 февраля 2022, 14:01

Published 21 февраля 2022, 14:01

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

Путина попросили признать независимость республик ДНР и ЛНР

Путина попросили признать независимость республик ДНР и ЛНР

21 февраля 2022, 14:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Главы самопровозглашённых ЛНР и ДНР обратились к президенту РФ с просьбой о признании республик независимыми. Леонид Пасечник также предложил заключить с РФ особый договор о взаимодействии в области обороны территории.

Возглавляющий ЛНР Леонид Пасечник в заявлении упомянул о том, что признание Луганской народной республики независимой территории должно, по его мысли, избежать гибели мирных жителей. Среди населения Луганской области, по его словам, 300 000 человек имеют российское гражданство.

«Просим рассмотреть заключение договора о сотрудничестве между Россией и ДНР», — также заявляет Денис Пушилин, глава Донбасса.

Тем временем в Москве началось большое совещание Путина с российским Советом безопасности. Оно будет главным образом посвящено ситуации на Донбассе и в Луганской области.

Путин среди прочего заявил, что Россия все последние годы прилагала максимум усилий для того, чтобы разрешить имеющиеся противоречия с Украиной и сгладить напряжение мирным путём.

#Политика#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости
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