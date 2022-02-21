В ДНР заявили о применении тяжёлой артиллерии рядом с российской границей

Кроме того, в ДНР заявили о том, что в республику проникла «диверсионная группа» из Украины. Это произошло утром понедельника, 21 февраля 2022 года в Новоазовском районе. Одновременно в МГБ ДНР сообщают о попытке взрыва на вокзале в Донецке, при котором погиб один человек — его назвали украинским диверсантом, пишет ТАСС.