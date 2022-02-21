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Posted 21 февраля 2022, 11:26

Published 21 февраля 2022, 11:26

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

В ДНР заявили о применении тяжёлой артиллерии рядом с российской границей

В ДНР заявили о применении тяжёлой артиллерии рядом с российской границей

21 февраля 2022, 11:26
Фото: 1MI.
Сюжет
Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что на Мариупольском направлении растёт напряжение. Рядом с границей, недалеко от Ростовской области происходят бои. По словам представителя самопровозглашённой республики, с украинской стороны применяются миномёты, танки и тяжёлая артиллерия.

Пушилин сделал заявление с просьбой всем мужчинам в ДНР явиться в военные комиссариаты региона для призыва.

«В течение последних дней артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам свыше 1,7 тысяч мин и снарядов», — уточнил Пушилин.

Кроме того, в ДНР заявили о том, что в республику проникла «диверсионная группа» из Украины. Это произошло утром понедельника, 21 февраля 2022 года в Новоазовском районе. Одновременно в МГБ ДНР сообщают о попытке взрыва на вокзале в Донецке, при котором погиб один человек — его назвали украинским диверсантом, пишет ТАСС.

#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости
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