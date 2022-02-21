В ДНР заявили о применении тяжёлой артиллерии рядом с российской границей

Posted 21 февраля 2022, 11:26
Published 21 февраля 2022, 11:26
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
Пушилин сделал заявление с просьбой всем мужчинам в ДНР явиться в военные комиссариаты региона для призыва.
«В течение последних дней артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам свыше 1,7 тысяч мин и снарядов», — уточнил Пушилин.
Кроме того, в ДНР заявили о том, что в республику проникла «диверсионная группа» из Украины. Это произошло утром понедельника, 21 февраля 2022 года в Новоазовском районе. Одновременно в МГБ ДНР сообщают о попытке взрыва на вокзале в Донецке, при котором погиб один человек — его назвали украинским диверсантом, пишет ТАСС.