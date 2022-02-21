В Ростовской области 3977 человек заболели коронавирусом за сутки

Posted 21 февраля 2022, 09:24
Published 21 февраля 2022, 09:24
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
Самое большое количество пациентов выявили в Ростове — 858, а также в Волгодонске и Шахтах. За это время зарегистрировали шесть смертей, умерли три женщины и трое мужчин от коронавируса.
В ковидных госпиталях числятся 3480 пациентов. За сутки успели провести более 15 тысяч тестов на COVID-19.
Всего в области заразились 297167 человек, вылечились 235 тысяч пациентов. Жертвами инфекции стали 10,2 тысячи зараженных.
Ежедневно в области подтверждают около четырех тысяч новых случаев из-за штамма омикрон. Он считается очень заразным.
Также случаи заражения выявили среди беженцев в Ростовской области. Тех, кто легко переносит болезнь, кладут в обсерватор.