rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля 2022, 07:19

Published 22 февраля 2022, 07:19

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

Более двух тысяч беженцев получили матпопомощь в Ростовской области к 22 февраля

Более двух тысяч беженцев получили матпопомощь в Ростовской области к 22 февраля

22 февраля 2022, 07:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
В Ростовской области более двух тысяч граждан, прибывших из ЛНР и ДНР, получили материальную помощь, сообщили в облправительстве.

Всем выплачивают по 10 тысяч рублей, деньги получили 2070 человек. Во вторник начнут принимать заявления от беженцев, которые находятся в других регионах.

Заявления также начали подавать люди, которые живут не в ПВР, а у родственников. Сейчас в пунктах временного размещения находятся более семи тысяч беженцев, среди них три тысячи детей.

Свыше 11 тысяч человек направили в другие регионы, в том числе на поездах.

Напомним, что люди прибывают из Донбасса из-за заявлений главы ДНР и ЛНР, что Украина может начать войну.

Материалы по теме
Военная техника маневрирует вдоль границы Ростовской области в разных направлениях
#Экономика#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика