Более двух тысяч беженцев получили матпопомощь в Ростовской области к 22 февраля

Posted 22 февраля 2022, 07:19
Published 22 февраля 2022, 07:19
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
Всем выплачивают по 10 тысяч рублей, деньги получили 2070 человек. Во вторник начнут принимать заявления от беженцев, которые находятся в других регионах.
Заявления также начали подавать люди, которые живут не в ПВР, а у родственников. Сейчас в пунктах временного размещения находятся более семи тысяч беженцев, среди них три тысячи детей.
Свыше 11 тысяч человек направили в другие регионы, в том числе на поездах.
Напомним, что люди прибывают из Донбасса из-за заявлений главы ДНР и ЛНР, что Украина может начать войну.