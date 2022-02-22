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Власти в Ростовской области назвали алгоритм проверки беженцев на коронавирус

22 февраля 12:49
Фото: ГУ МЧС РФ по Ростовской области
В Ростовской области есть специальный алгоритм для проверки беженцев из Донбасса на заражение коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

На пограничных пунктах проводят санитарно-карантинный контроль. Если есть подозрение на заболевание, то человека изолируют и при необходимости госпитализируют.

Следующая проверка проводится в пунктах временного размещения при помощи экспресс-тестирования. При положительном результате пациента изолируют, если нет симптомов.

Если болезнь протекает тяжело, то его доставляют в ковидный госпиталь. Пока вспышки заболеваемости зарегистрировано не было.

Отмечается, что объем тестирования людей увеличивается.

Напомним, что в область прибыли более 80 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР.

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