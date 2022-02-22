Власти в Ростовской области назвали алгоритм проверки беженцев на коронавирус

На пограничных пунктах проводят санитарно-карантинный контроль. Если есть подозрение на заболевание, то человека изолируют и при необходимости госпитализируют.
Следующая проверка проводится в пунктах временного размещения при помощи экспресс-тестирования. При положительном результате пациента изолируют, если нет симптомов.
Если болезнь протекает тяжело, то его доставляют в ковидный госпиталь. Пока вспышки заболеваемости зарегистрировано не было.
Отмечается, что объем тестирования людей увеличивается.