НАТО созывает экстренное заседание по ситуации в Украине

Ранее в погранслужбе Украины уведомили о том, что около пяти часов утра 24 февраля российские войска начали вести ракетные удары по всей территории страны. Сообщается о том, что объекты ВСУ подверглись атакам — от Луцка на западе страны до Мариуполя на востоке.