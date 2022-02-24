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Posted 24 февраля 2022, 06:07

Published 24 февраля 2022, 06:07

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

НАТО созывает экстренное заседание по ситуации в Украине

НАТО созывает экстренное заседание по ситуации в Украине

24 февраля 2022, 06:07
Фото: 1MI.
После решения о начале военной операции в Украине НАТО проведёт срочную встречу для обсуждения сложившейся ситуации. Совещание пройдёт утром 24 февраля, передаёт France Press.

Страны НАТО утром четверга проведут экстренное заседание, которое будет посвящено началу военной операци РФ в Украине. «Мы можем подтвердить, что совет послов проведет экстренное заседание сегодня утром (в четверг)», — сообщил источник в Североатлантическом альянсе.

Ранее в погранслужбе Украины уведомили о том, что около пяти часов утра 24 февраля российские войска начали вести ракетные удары по всей территории страны. Сообщается о том, что объекты ВСУ подверглись атакам — от Луцка на западе страны до Мариуполя на востоке.

На выезде из столицы Украины собрались автомобильные пробки — люди пытаются покинуть город. В Киеве звучит сирена гражданской обороны, население попросили собрать тревожные чемоданчики и отправляться в бомбоубежище.

#Политика#Новости
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