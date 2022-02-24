НАТО созывает экстренное заседание по ситуации в Украине

Posted 24 февраля 2022, 06:07
Published 24 февраля 2022, 06:07
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
Страны НАТО утром четверга проведут экстренное заседание, которое будет посвящено началу военной операци РФ в Украине. «Мы можем подтвердить, что совет послов проведет экстренное заседание сегодня утром (в четверг)», — сообщил источник в Североатлантическом альянсе.
Ранее в погранслужбе Украины уведомили о том, что около пяти часов утра 24 февраля российские войска начали вести ракетные удары по всей территории страны. Сообщается о том, что объекты ВСУ подверглись атакам — от Луцка на западе страны до Мариуполя на востоке.
На выезде из столицы Украины собрались автомобильные пробки — люди пытаются покинуть город. В Киеве звучит сирена гражданской обороны, население попросили собрать тревожные чемоданчики и отправляться в бомбоубежище.