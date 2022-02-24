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Posted 24 февраля 2022, 06:22

Published 24 февраля 2022, 06:22

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

В Украине граждан призвали собрать «тревожный чемоданчик» и оставаться дома

В Украине граждан призвали собрать «тревожный чемоданчик» и оставаться дома

24 февраля 2022, 06:22
Фото: 1MI.
После заявления Путина о начале военной спецоперации в Украине поступают новости о взрывах в Харькове. В Киеве звучит сирена противовоздушной тревоги и также раздаются взрывы. В МВД страны призвали граждан приготовиться к чрезвычайной ситуации, передаёт УНИАН.

Утром 24 февраля 2022 года в МВД Украины призвали жителей страны приготовить тревожные чемоданчики со всем необходимым и по возможности оставаться дома. Президент Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что на всей территории Украины вводится чрезвычайное положение.

«Пока сирены нет, пусть граждане находятся дома <...> Пусть проверят тревожный чемоданчик, у всех ли он собран, и все ли вещи там есть», — сообщила пресс-секретарь украинского МВД Елена Матвеева.

Тем временем в Киеве зазвучали сирены, горожан просят переместиться в бомбоубежища. По информации информагентства УНИАН, на Васильковой улице в Киеве в результате взрыва повреждены жилые дома.

Взрывы раздались в Харьковской области и Херсоне. Там горят аэропорты. В Сети рассказали о пожаре в аэропорту в Чугуеве.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о начале военной операции в Украине. Он заверил, что гражданскому населению ничто не угрожает.

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