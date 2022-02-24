В Украине граждан призвали собрать «тревожный чемоданчик» и оставаться дома

Утром 24 февраля 2022 года в МВД Украины призвали жителей страны приготовить тревожные чемоданчики со всем необходимым и по возможности оставаться дома. Президент Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что на всей территории Украины вводится чрезвычайное положение.