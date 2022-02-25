В Омской области планируется снять часть ограничений по QR-кодам

Posted 25 февраля 2022, 09:33
Published 25 февраля 2022, 09:33
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
Накануне в Роспотребнадзоре сообщили о частичной отмене ограничений. Например, предложено отменить QR-коды при входе в заведения культуры и общепита. Об этом сообщает infox.ru.
В российских регионах руководство прислушалось к рекомендациям Роспотребнадзора. Так, например, в Новосибирске, с первого марта не нужно будет предъявлять QR-код в области бьюти-индустрии, банях, саунах и ателье. При этом суточная заболеваемость составляет свыше 4500 новых случаев.
Следует сказать, что в Кемеровской области полностью отменили требования по предоставлению кодов в общественных местах. Там число заболевших в сутки – более тысячи.