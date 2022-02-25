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Posted 25 февраля 2022, 09:33

Published 25 февраля 2022, 09:33

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

В Омской области планируется снять часть ограничений по QR-кодам

В Омской области планируется снять часть ограничений по QR-кодам

25 февраля 2022, 09:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
На следующей неделе запланировано заседание оперативного штаба. На нем рассмотрят вопрос о частичной отмене QR-кодов.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили о частичной отмене ограничений. Например, предложено отменить QR-коды при входе в заведения культуры и общепита. Об этом сообщает infox.ru.

В российских регионах руководство прислушалось к рекомендациям Роспотребнадзора. Так, например, в Новосибирске, с первого марта не нужно будет предъявлять QR-код в области бьюти-индустрии, банях, саунах и ателье. При этом суточная заболеваемость составляет свыше 4500 новых случаев.

Следует сказать, что в Кемеровской области полностью отменили требования по предоставлению кодов в общественных местах. Там число заболевших в сутки – более тысячи.

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