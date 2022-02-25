В Омской области планируется снять часть ограничений по QR-кодам

В российских регионах руководство прислушалось к рекомендациям Роспотребнадзора. Так, например, в Новосибирске, с первого марта не нужно будет предъявлять QR-код в области бьюти-индустрии, банях, саунах и ателье. При этом суточная заболеваемость составляет свыше 4500 новых случаев.