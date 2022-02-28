Мэр украинской Ахтырки предупредил о расстрелах за мародерство

Posted 28 февраля 2022, 07:33
Published 28 февраля 2022, 07:33
Modified 18 сентября 2022, 14:51
Updated 18 сентября 2022, 14:51
Мэр напомнил, что в городе действует комендантский час с 17.30 до 7 утра. В это время есть разрешение стрелять на предупреждение, а потом — на поражение.
«В городе выявили случаи мародерства в частном секторе. За это положен расстрел на месте», — заявил Кузьменко.
Он добавил, что повышение цен в магазинах также будут рассматривать, как мародерство.
Напомним, что Россия проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это поможет спасти людей от геноцида.