rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля 2022, 07:33

Published 28 февраля 2022, 07:33

Modified 18 сентября 2022, 14:51

Updated 18 сентября 2022, 14:51

Мэр украинской Ахтырки предупредил о расстрелах за мародерство

Мэр украинской Ахтырки предупредил о расстрелах за мародерство

28 февраля 2022, 07:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Мэр города Ахтырка на Украине Павел Кузьменко заявил, что за мародерство теперь будут расстреливать, пишет РИА «Новости».

Мэр напомнил, что в городе действует комендантский час с 17.30 до 7 утра. В это время есть разрешение стрелять на предупреждение, а потом — на поражение.

«В городе выявили случаи мародерства в частном секторе. За это положен расстрел на месте», — заявил Кузьменко.

Он добавил, что повышение цен в магазинах также будут рассматривать, как мародерство.

Напомним, что Россия проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это поможет спасти людей от геноцида.

Материалы по теме
Снаряд разорвался на севере Ростовской области в 20 км от границы с УкраинойМинобороны РФ сообщило о жертвах и раненых российских военных в Украине
#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика