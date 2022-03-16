Такая разная инфляция: ростовчан взволновал дефицит товаров, как в СССР

«На „туче“ приходилось держать ухо востро. Мало того, что могли стащить кошелек, этим там широко промышляли. Так еще и предстояло тщательно смотреть на продавца. Ведь на ряду с нормальными, активно орудовали и мошенники: создавали ажиотаж, выбрасывая вещи по очень дешевой цене. Вокруг них всегда была толпа народу. А импортный ассортимент, тем более дешевый, тогда гребли вне зависимости от размера. И не беда, если размер не подходил. Все, что было велико, легко ушивалось, мало - отдавалось родным. Так в ажиотаже нередко и покупали красиво запечатанный пакет, в котором вместо ожидаемых джинсов могла оказаться одна штанина», — говорит Екатерина Павлова.