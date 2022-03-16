Такая разная инфляция: ростовчан взволновал дефицит товаров, как в СССР

Как же тогда люди справлялись с нехваткой товаров? Почему ни у кого не было паники? И какой масштаб дефицита ожидать уже в ближайшее время — выяснил корреспондент RostovGazeta.
Дефицит ряда товаров — явление широко известное ростовчанам, заставшим советскую эпоху. Однако вести речь о том, что сегодня ситуация повторяется, нельзя.
«Дефицит же был не на все. В советские годы магазины ломились от одежды и обуви советских фабрик. Другое дело, что носить это не хотелось. Все же шилось под копирку. Вещи тогда были неубиваемые. Одинаковые, пресные и абсолютно не модные. Вот и ходили все, как близнецы, в одном и том же. А хотелось же чего-то модного, яркого», — вспоминает ростовчанка Елена Касаткина.
В свободной продаже на прилавках лежали серые кроличьи шапки-ушанки. В больших количествах висели теплые, но неказистые пальто, сшитые по единому лекалу, с меховым воротником из «искусственного чебурашки».
В обувных магазинах Ростова ассортимент тоже не блестел разнообразием. Здесь в неограниченных количествах годами лежали кеды, сандалии — «раколовки», войлочные полуботинки, которые ростовчане прозвали «прощай, молодость». Но иногда и сюда завозили качественную, модную югославскую обувь. Правда на полках она не задерживалась. Раскупали сразу.
Не случайно в советские годы дружба с товароведами или грузчиками из магазинов, которые могли шепнуть, когда завезут импортный товар, была особенно престижной. В частности в самом большом мебельном магазине Ростова, несмотря на очевидную пустоту торгового зала, можно было при удачном стечении обстоятельств урвать чешскую стенку.
«Для этого в магазине создавались списки желающих приобрести мебель. Люди приходили в магазин, отмечались в очереди. И если в одном месяце требуемого товара не доставалось, очередь переносилась на другой месяц. И люди ждали», — вспоминает пенсионерка Антонина Саламахина.
В большинстве случаев квартиры ростовчан тоже выглядели одинаково. На стенах висели ковры, в комнатах — одна и та же мебель. Обязательным убранством каждой советской квартиры в Ростове был хорошо известный жителям СССР двукрылый раскладной стол.
Ароматные мыло и шампуни, гели для душа, кремы и туалетная бумага — все это в советские годы свидетельствовало о роскоши.
«Но настоящая беда была с косметикой. Тени, помады, туши были в катастрофическом дефиците и доставались „из под полы“. Помню, часов пять стояла в огромной очереди за советским лаком для волос. Выбросили тогда партию в магазин „Ландыш“ на Энгельса [сейчас это улица Большая Садовая — прим. редакции]. Больше двух флаконов на руки не давали, чтобы всем хватило. Но всем так и не хватило, женщины чуть не плакали», — рассказывает ростовчанка Ирина Васильева.
Она добавляет, что импортная косметика в Ростове стала появляться лишь в конце 80-х годов. Купить ее можно было на организованном рынке на Сиверса, который ростовчане негласно назвали «туча». Косметика там была в основном польская. Для сравнения, если советская тушь «Ленинградская» в те годы стоила 55 копеек, то цена на польскую колебалась от восьми до десяти рублей. Также, на «туче» в три дорога продавались и импортные вещи. Наибольшим спросом пользовались, конечно же, фирменные джинсы.
«На „туче“ приходилось держать ухо востро. Мало того, что могли стащить кошелек, этим там широко промышляли. Так еще и предстояло тщательно смотреть на продавца. Ведь на ряду с нормальными, активно орудовали и мошенники: создавали ажиотаж, выбрасывая вещи по очень дешевой цене. Вокруг них всегда была толпа народу. А импортный ассортимент, тем более дешевый, тогда гребли вне зависимости от размера. И не беда, если размер не подходил. Все, что было велико, легко ушивалось, мало - отдавалось родным. Так в ажиотаже нередко и покупали красиво запечатанный пакет, в котором вместо ожидаемых джинсов могла оказаться одна штанина», — говорит Екатерина Павлова.
Она вспоминает, как на такой ажиотажной распродаже успела относительно недорого (за половину зарплаты) отхватить модный шарфик со штампом известного бренда-кошки. Только по факту это оказался кусок яркой фланели, отрезанный от детской пеленки, с нанесенным на него тем самым очень популярным логотипом.
«И никому же не предъявишь. Такие продавцы растворялись в мгновение ока, а никакие правопорядки „на туче“ не действовали», — сокрушается Екатерина Павлова.
Но, несмотря на жесточайший дефицит, по факту у ростовчан было все необходимое. Даже зеленый горошек и майонез, которых в советские годы днем с огнем было не сыскать, украшали праздничный стол любой семьи.
«Да потому что у всех были знакомые на продовольственных базах. Вот и помогали друг другу купить дефицитный товар», — делится мнением пенсионер Анатолий Бугров.
Он отмечает, что сегодняшний дефицит, который эксперты прогнозируют из-за санкций, не может идти ни в какое сравнение с дефицитом советских лет.
«Сейчас и тогда сравнивать нельзя. Да, в СССР был дефицит. Но товаров первой необходимости всем хватало сполна. И жизнь была стабильной. Заработная плата — достойной, стоимость коммуналки — низкой, а медицина - бесплатной. Люди не боялись потерять работу. Знали, что зарплату получат в срок и в полном объеме. Сейчас, к сожалению, это все отсутствует. Поэтому и грядущий дефицит на фоне нестабильной дальнейшей жизни выглядит совсем не таким несущественным, как это было во времена СССР», — отмечает Анатолий Бугров.
Эксперты поясняют, что дефицит советских лет даже нельзя сравнивать с тем, который прогнозируется сегодня.
«Сейчас у нас рыночная экономика. А во времена СССР была планово-административная. Но инфляция присутствовала везде. Только проявлялась она по разному. В Советском Союзе было жесткое регулирование цен. Соответственно, при удорожании себестоимости на какую-то продукцию, когда предприятие не могло заместить появившуюся разницу в цене, оно просто отказывалось от такого производства. То есть отсутствие возможности повысить цену приводило к снижению количества производимого продукта. Отсюда и возникал дефицит. Таким и было проявление скрытой инфляции», — объясняет доктор экономических наук, профессор, действительный член Академии военных наук Артур Хачатрян.
По его словам, сегодня, во времена рыночной экономики, возникновение такого дефицита невозможно просто потому, что предложение определяется спросом, а спрос — количеством потребляемых товаров.
«Единственное, что может повлиять на этот показатель — это покупательская способность населения, — отмечает Артур Хачатрян. — Но в этой связи государственная поддержка обеспечит выпадающие доходы».
По его словам, грядущий дефицит товаров, который сегодня многие пытаются спрогнозировать, связан с другой причиной. А именно — с большой зависимостью от импортного производства или зарубежных комплектующих. Но и здесь российская экономика застрахована программой импортозамещения.
«Как такового дефицита у нас быть не может. Возможно, появится иной ассортиментный ряд. Так что, с точки зрения удовлетворения общественных потребностей, мы неплохо подготовлены. А излишние негативные ожидания нам не нужны», — резюмирует Артур Хачатрян.