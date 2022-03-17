Эксперт рассказал, как выиграют ростовские отели из-за ухода с рынка сервиса Booking

Напомним, что агрегатор Booking, на сайте которого ростовчане привыкли бронировать отели, перестал работать в России. Однако эксперты уверенны, что с уходом этого игрока не пострадает никто.
«Есть же и российские аналоги. Другое дело, что они мало распиарены. Booking не жалел денег на маркетинг. Везде была его реклама, поэтому он и обеспечивал большие обороты», — отмечает Максим Гурин.
Но при этом, по его словам, Booking достаточно агрессивно вел себя по отношению к отелям — диктовал ценовую политику.
«Отелям запрещали продавать номера дешевле, чем это было указано на Booking», — констатирует Максим Гурин.
Он добавляет, что вариантов забронировать номер в отеле и сегодня множество. Помимо слабо раскрученных российских аналогов Booking, ростовские туристы могут самостоятельно позвонить в отель. Или же воспользоваться услугами турагентств.
Ранее RostovGazeta сообщала, что пропавшего пятнадцатилетного подростка обнаружили на железнодорожном вокзале в Кирове.