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Эксперт рассказал, как выиграют ростовские отели из-за ухода с рынка сервиса Booking

17 марта 09:34
Фото: freepik/freepik.com
Вариантов забронировать отели сегодня остается множество. Поэтому уход зарубежного агрегатора Booking из России никак не отразится на ростовских туристах, сообщил RostovGazeta директор турагентства Максим Гурин.

Напомним, что агрегатор Booking, на сайте которого ростовчане привыкли бронировать отели, перестал работать в России. Однако эксперты уверенны, что с уходом этого игрока не пострадает никто.

«Есть же и российские аналоги. Другое дело, что они мало распиарены. Booking не жалел денег на маркетинг. Везде была его реклама, поэтому он и обеспечивал большие обороты», — отмечает Максим Гурин.

Но при этом, по его словам, Booking достаточно агрессивно вел себя по отношению к отелям — диктовал ценовую политику.

«Отелям запрещали продавать номера дешевле, чем это было указано на Booking», — констатирует Максим Гурин.

Фото: rawpixel/freepik.com

Он добавляет, что вариантов забронировать номер в отеле и сегодня множество. Помимо слабо раскрученных российских аналогов Booking, ростовские туристы могут самостоятельно позвонить в отель. Или же воспользоваться услугами турагентств.

Ранее RostovGazeta сообщала, что пропавшего пятнадцатилетного подростка обнаружили на железнодорожном вокзале в Кирове.

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