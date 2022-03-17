Прокуратура в Ростове заставила власти убрать стихийные свалки

В ходе прокурорской проверки было установлено, что на проспекте 40-летия Победы и улице 33-й линии образовались две свалки твердых коммунальных и строительных отходов. При этом ответственные за уборку лица этих свалок не замечали и никаких действий для их ликвидации не предпринимали.