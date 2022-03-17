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Прокуратура в Ростове заставила власти убрать стихийные свалки

17 марта 07:40
Фото: bg.rostov-gorod.ru
В Ростове после вмешательства прокуратуры были убраны две стихийные свалки, сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что на проспекте 40-летия Победы и улице 33-й линии образовались две свалки твердых коммунальных и строительных отходов. При этом ответственные за уборку лица этих свалок не замечали и никаких действий для их ликвидации не предпринимали.

Директору муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» было внесено представление. Его уже привлекли к дисциплинарной ответственности, а свалки убрали.

Ранее в Новочеркасске только после вмешательства прокуратуры были ликвидированы две городские свалки. Отходы складировали на протяжении длительного срока на улице Буденновской.

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