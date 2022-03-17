В Ростовской области выявлено 875 заразившихся COVID-19 за сутки

Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 350 572 случая инфицирования. В последнее время отмечается снижение темпов заболеваемости. Так, показатель заболеваемости на 17 марта составил 8342 на 100 тысяч жителей региона, коэффициент распространения – 0,52.
За последние сутки от коронавируса вылечились 1515 человек. Их общее число на третий год пандемии достигло в регионе 327 221.
Коронавирус выявили в 55 населенных пунктах Ростовской области. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Ростове (196 случаев). На второй строчке - Таганрог, где было выявлено 47 заболевших, а на третьей - Волгодонск (43 случая).
По последним данным, от ковида в регионе умерли 13 женщин в возрасте от 61 года до 86 лет и девять мужчин в возрасте от 40 до 82 лет. Всего в Ростовской области за все время наблюдения скончались 10595 человек.
Ранее в Ростовской области было выявлено 1069 заболевших COVID-19 за 24 часа. Жертвами заболевания стали 18 человек, среди которых семь женщин и 11 мужчин.