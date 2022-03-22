РЭО определил площадку для строительства экотехнопарка в Ставропольском крае

Как сообщает 360tv.ru, экотехнопарки представляют собой особые территории, отведенные под работу предприятий, на которых перерабатывают вторичные материальные ресурсы во вторсырье, а вторсырье применяют для изготовления новых видов оригинальной продукции, товаров.
Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал о прошедшей в конце 2021 года встрече с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым, в ходе которой обсуждались планы по созданию одного из восьми экотехнопарков, реализуемых в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» к 2024 году. В скором времени руководство РЭО при участии губернатора Ставрополья согласует дорожную карту, благодаря которой появится возможность оперативно приступить к строительству нового объекта. К середине 2024 года проект планируется завершить.
По словам Буцаева, федеральный центр направит средства на финансирование строительства всей инфраструктуры на безвозвратной основе, также РЭО предоставит резидентам дополнительные меры поддержки. Выбранную для строительства площадку — ТОСЭР «Невинномысск» — можно считать уникальной с точки зрения вклада, который она в будущем внесет в экономику. Участок, который будет отведен под экотехнопарк, имеет площадь 15 гектаров, а в дальнейшем его планируется расширить. Глава РЭО отметил, что власти региона оказали содействие в подборе подходящего участка, благодаря чему была в короткие сроки найдена данная площадка. Руководство РЭО уже смогло убедиться, что участок расположен удачно, также он имеет всю необходимую инфраструктуру.
Буцаев подчеркнул, что резиденты ТОСЭР имеют право получить такие льготы, как субсидирование затрат на закупку оснащения в лизинг до 30%, сниженная ставка налога на прибыль, которая зачисляется в казну региона, а также освобождение от уплаты налога на имущество организаций в первые пять лет деятельности. Предполагается, что резидентами экотехнопарка выступят региональные операторы Ставрополья.
Рассматриваемые объекты на территории экотехнопарка — предприятия по утилизации отходов стекла и выпуска стекольной продукции, утилизации в цементной промышленности, утилизации макулатуры, полимеров.