РЭО определил площадку для строительства экотехнопарка в Ставропольском крае

По словам Буцаева, федеральный центр направит средства на финансирование строительства всей инфраструктуры на безвозвратной основе, также РЭО предоставит резидентам дополнительные меры поддержки. Выбранную для строительства площадку — ТОСЭР «Невинномысск» — можно считать уникальной с точки зрения вклада, который она в будущем внесет в экономику. Участок, который будет отведен под экотехнопарк, имеет площадь 15 гектаров, а в дальнейшем его планируется расширить. Глава РЭО отметил, что власти региона оказали содействие в подборе подходящего участка, благодаря чему была в короткие сроки найдена данная площадка. Руководство РЭО уже смогло убедиться, что участок расположен удачно, также он имеет всю необходимую инфраструктуру.